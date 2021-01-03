الاتحاد العراقي للسباحة يقرر تغيير اسمه

2021/01/03 | 17:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار

قررت الهيأة الإدارية للاتحاد العراقي للسباحة، اليوم الأحد، تغيير اسم الاتحاد إلى الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للسباحة، خالد كبيان، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيأة الإدارية قررت تغيير اسم الاتحاد إلى الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية"، لافتا إلى أن "هذا القرار اتخذ من خلال اجتماع الهيأة الإدارية للاتحاد لكون الاتحاد يرعى أربعة ألعاب، هي (السباحة الأولمبية، والسباحة في المياه المفتوحة، والغطس إلى الماء، وكرة الماء)".

وأضاف، أنه "تمت مخاطبة الاتحادين الدولي والآسيوي للموافقة على هذا القرار، فضلا عن إعلام الجهات المعنية ذات العلاقة، وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية العراقية".

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