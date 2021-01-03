ترقب حذر.. موجة قطبية تضرب العراق

2021/01/03 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توقعت الارصاد الجوية دخول العراق في موجة قطبية باردة بعد 10 ايام.

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