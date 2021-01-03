"الصحة تكشف عبر {لفرات نيوز} اجراءاتها الوقائية في الانتخابات "البايومترية

2021/01/03 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفغت وزارة الصحة ،الاحد، عن اجراءتها الوقائية تزامنا مع قرب موعد اجراء الانتخابات في العراق.

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