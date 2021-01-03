2021/01/03 | 17:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال بيب جوارديولا إنه استفاد كثيرا من تجاربه السابقة في عالم التدريب وهو ما كان له تأثير إيجابي على مهمته الحالية على رأس الجهاز الفني لمانشستر سيتي الانجليزي وإنه ربما يمدد مسيرته في هذا المجال لمدة أطول مما توقع نتيجة لذلك.

وتحول جوارديولا وهو إسباني إلى مجال التدريب في 2008 وأمضى أطول فترة مع سيتي وهي خمسة أعوام خلال هذه المسيرة.

وتولى لاعب الوسط السابق تدريب فريقه السابق برشلونة ما بين 2008 و2012 ثم درب بايرن ميونخ الألماني لمدة ثلاثة أعوام قبل أن يقود سيتي للفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مرتين وبثلاثة ألقاب في كأس الرابطة وبلقب في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد توليه المهمة في 2016.

وعبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت قال جوارديولا الذي مدد تعاقده مع فريقه الحالي لمدة عامين في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي “بالطبع أنا في وضع أفضل الآن.



بالتأكيد الخبرة لها تأثير إيجابي خاصة بالنسبة لي وبطريقة تعاملي مع عملي”.

وأضاف جوارديولا “في الماضي كنت أفكر في الاعتزال قريبا.



الآن ربما أفكر في تمديد مسيرتي”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة متخلفا بسبع نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب 16 مباراة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا يدرس قرارا مهما بشأن مسيرته التدريبية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوارديولا يدرس قرارا مهما بشأن مسيرته التدريبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).