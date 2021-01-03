ارتفاع درجات الحرارة ليومين

2021/01/03 | 17:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين.

وقال عطية خلال بيان، تابعه PUKmedia: ان "السحب المرصودة مساء اليوم الاحد في اجواء غرب وجنوب غرب البلاد وتتقدم نحو اجواء باقي مدن الجنوب والفرات الاوسط ومناطق،من الوسط تدريجيا هذه الليلة ونهار الاثنين"، مرجحا، "هطول زخات متفرقة خفيفة في مجملها في بادية الجنوب الليلة تمتد يوم غد نحو ذي قار والسماوة وفرص ايضا لبعض مناطق متفرقة من مدينة البصرة" .

واضاف: ان الطقس مستقر في باقي المدن، فيما درجات الحرارة تشهد ارتفاعا طفيفا ليومين ثم عودتها الى ما هي عليه الان، مستبعدا اي موجة باردة خلال الاسبوع الجاري..



وربما موجة باردة قطبية متأخرة بعد 10 ايام.

PUKmedia متابعة

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