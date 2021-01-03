6 فنادق عالمية فاخرة سيتم افتتاحها في عام 2021

2021/01/03 | 17:43 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

لا يختلف أحد على أن عام 2020 كان من أسوأ الأعوام التي مرت بها صناعة الفنادق.



الآلاف منها تم إغلاقه حول العالم، وفقد الكثيرون على أثرها الملايين من الوظائف.



ولكن لا تزال بعض التطورات المثيرة التي نتطلع إليها في عام 2021 مع استئناف السفر واستعداد الفنادق الجديدة.

فيما يلي 6 فنادق سيتم افتتاحها عالميا في عام 2021، وما ينتظر الضيوف الذين يخططون للسفر والإقامة.

باراديرو تودوس سانتوس – باجا كاليفورنيا – المكسيكقرية تودوس سانتوس الهادئة على موعد مع افتتاح وشيك لهذا المنتجع الفاخر الجديد الذي يضم 35 جناحا محاطا بالمناظر الطبيعية.سوف تتخلل مساحة الفندق 80 نوعا من النباتات المستوطنة، وتشمل حديقة نباتية تبلغ مساحتها 100ألف قدم مربع.أشرف Yektajo Valdez Architects على تصميم المباني، مع جمالية داخلية وخارجية مستوحاة من المناظر الطبيعية الصحراوية المحيطة.

فندق باراديرو تودوس سانتوس.



المصدر Paradero Todos Santos

ابتكرت شركة التصميم B Huber تصميمات داخلية تهدف إلى استحضار الإحساس بالراحة والأمان.سيعتمد منتجع Ojo de Agua Spa المظلل بأشجار النخيل في الفندق على القوى العلاجية وثقوب الري المخفية في المنطقة.سيقدم المطعم أطباقه من مكونات حديقة الفندق المستوحاة من Oaxacan.خلال النهار، يمكن للضيوف القيام برحلات مشي لمسافات طويلة على شواطئ سيريتوس أو سان بيدريتو القريبة، أو ركوب الدراجات في الجبال بصحبة مرشدين، أو الاستمتاع بنزهات شاطئية خاصة، ويتميز المنتجع بأسعار شاملة لليلة تبدأ من 550 دولارا.

كابيلا هانوي – فيتنامالفندق الرائع من تصميم بيل بنسلي يتكون من 47 مفتاحا في عاصمة فيتنام.



يقترب من دار الأوبرا الشهيرة في بحيرة هوان كيم.يبدو أن بينسلي أخذ هذا التكوين كمصدر لإلهام، وصمم الفندق وكأنه منزلا بعيدا عن عشاق الأوبرا والفنانين.سيجد الضيوف أكثر من ألف آلة موسيقية ومصنوعات يدوية وأزياء، إضافة إلى الكوكتيلات الكلاسيكية والوجبات الصغيرة في صالة Diva والمأكولات العالمية والفيتنامية في المطعم الرئيسي Backstage.وسيقدم Auriga Spa بالفندق علاجات مستوحاة من الكرات السماوية ومراحل القمر.

ماندارين أورينتال ريتز – مدريد – إسبانيابداية جديدة لمؤسسة Mandarin Oriental المحبوبة، بعد عملية ترميم استمرت ثلاث سنوات، ليصبح فندق Ritz التاريخي مستعد أخيرا لإعادة الافتتاح.المصممون الباريسيون Gilles & Boissier أعادوا تصميم 100 غرفة و53 جناحا بتصميمات فاخرة ومظهر سكني معاصر.مكانة لا مثيل لها إذ يقع في ما يسمى بـ Golden Triangle of Art في مدريد، بجوار متنزه El Retiro المورق.سيشرف الشيف Quique Dacosta على المطاعم والبارات الخمسة، بما في ذلك تجربة طاولة الشيف المخفية، و Palm Court ذات المناظر الخلابة.أولئك الذين يبحثون عن ذكرى الماضي سيشعرون بالارتياح عندما يجدون بار Champagne لا يزال في مكانه خارج الردهة الفخمة.الضيوف سيستمتعون بالمسبح الداخلي والمنتجع الصحي ذي الغرفة الفردية، وذلك بأسعار تبدأ من 730 دولارا في الليلة.

ماندارين أورينتال ريتز.



المصدر Mandarin Oriental Ritz, Madrid

زومي سيتودا – اليابانمنتجع مصمم بدقة بيد Adrian Zecha على جزيرة إيكوتشيجيما المشمسة في اليابان على بحر سيتو الداخلي.النقطة المحورية للمنتجع هي منزل عائلي يبلغ من العمر 140 عاما، تم تصميم الفندق حوله، بما في ذلك غرف الضيوف مع أحواض استحمام من خشب السرو، ولمسات من خشب الأرز والجرانيت، وتركيبات إضاءة تشبه الفوانيس، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف تؤطر إطلالات هادئة.يمكن للضيوف قضاء بعض الوقت في الحمام الصحي للفندق، والاستمتاع بالتجربة الكاملة بأسعار افتتاح تبدأ من 720 دولارا لليلة الواحدة.

أزومي سيتودا.



المصدر Azumi Setoda

قصر Lingonberry في فرساي – فرنسا – ربيع 2021قد يحتوي قصر فرساي على 700 غرفة ضخمة، لكن هذا الملاذ الجديد الفاخر على الأرض سيحتوي فقط على 14 شقة فاخرة.شيد المبنى في الأصل عام 1681 من قبل المهندس المعماري المفضل لدى لويس الرابع عشر Jules Hardouin-Mansart .يمكن للضيوف الاطلاع على المجلدات في المكتبة التي تم ترميمها، أو الاطلاع على القطع الأثرية مثل عقد الزواج الموقع من قبل لويس السادس عشر وماري أنطوانيت.

سيترأس الشيف المشهور عالميا Alain Ducasse مطعما مستوحى من المآدب الفخمة في فرساي.سيتمكن الضيوف من تناول وجبات غنية في مركز Valmont الصحي المجهز بمسبح داخلي بطول 15 مترا.أكبر ميزة للضيوف القيام بجولات خاصة للأراضي والقصر وPetit Trianon.



وقد يكون الزوار محظوظين أيضًا بما يكفي للاستمتاع بركوب قارب كهربائي على طول القناة المركزية.



وتبدأ أسعار الافتتاح من 1585 دولارا شاملا الإفطار.

ديسا بوتاتو هيد – بالي – إندونيسيايعتبر هذا المجمع بمثابة مجتمع يشمل فندقا يضم 168 غرفة، بالإضافة إلى معرض فني واستوديو تسجيل وملهى ليلي تحت الأرض، ونادي للأطفال مع برامج حساسة للبيئة.

يتضمن المنتجع ناديا شاطئيا ومسبحا على ساحل المحيط.



تقام عليه دروسا لليوجا.سيكون من بين مطاعمه مطعم Ijen الذي يقدم الأسماك بأشكالها المتنوعة والتي يتم صيدها محليا، ومطعم Tanaman للمأكولات الإندونيسية النباتية.

تمزج الغرف “الحرفية القديمة مع الجماليات الحديثة”، لذلك توقع أثاث ووسائل راحة خشبية منتجة بشكل مستدام مصنوعة من مواد معاد تدويرها وقابلة للتحلل الحيوي، ومنسوجات تقليدية ملونة ومنسوجة يدويا ومنتجات Sensatia Botanicals طبيعية بالكامل.



وتبدأ أسعار الغرف في المنتجع من 138 دولارا في الليلة.

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