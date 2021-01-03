الأقلام الوطنية... وجه العراق

2021/01/03 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

كل ما فيه يوحي بالانشراح وترتاح إليه

العين وتأنس به النفس والقلب معا.



دعاني

الى الاستماع له لبعض دقائق ينصحني كي

أكتب عن حالة يعيشها معظم من حولنا.



كان

في حديثه نكهة الدعاية التي تزخ

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