الولايات المتحدة تتخطى عتبة 350 ألف وفاة جراء

2021/01/03 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية

بأن الولايات المتحدة أصبحت أول دولة في

العالم تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة

عن فيروس كورونا المستجد فيها عتبة

الـ350 ألفا.

وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها

على

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