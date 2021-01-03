حملة تسمية شوارع باسم الشهداء سليماني والمهندس في قم المقدسة

2021/01/03 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتضنت مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الايرانية طهران العديد من الفعاليات والمؤتمرات بمناسبة الذكرى السنوية الاولى للقادة الشهداء، وأطلقت حملة لتسمية ...

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