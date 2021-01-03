الأمن العراقي يبدأ عملية نزع السلاح غير المرخص في بغداد

2021/01/03 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العراقية ،اليوم الأحد، 9 بنادق ورمانات هجومية وعتاد خلال عملية تفتيش في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي ....

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