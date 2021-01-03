اعادة فتح جميع الطرق المقطوعة في بغداد

2021/01/03 | 17:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، بأن القوات الامنية باشرت باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت اليوم في العاصمة العراقية بغداد....

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