2021/01/03 | 17:52 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمت الهيئة الادارية للنادي حارس مرمى الطلبة والمنتخب الوطني السابق سعد ناصر مدرباً لحراس مرمى الفريق خلفاً للكابتن عبد الكريم ناعم الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق ،

ناصر اتفق مع ادارة النادي على بنود العقد والذي سيستمر الى نهاية الموسم الحالي بشكل اولي لحين اتضاح الرؤيا للمدرب ،

الجدير بالذكر ان ناصر التحق بالتدريبات اليوم الاحد وقاد تدريبات الحراس رفقة المدربين ابراهيم عبد نادر وفريد مجيد ،

على صعيد متصل نفت الهيئة الادارية للنادي تسمية اي مدرب لقيادة الفريق الاول ولا زالت في طور مناقشة الاسماء لاختيار الانسب في الوقت الحالي وتؤكد على وسائل الاعلام ان تعتمد باخبارها على المكتب الاعلامي وهو المصدر الرسمي للنادي والابتعاد عن ما تتناقله بعض صفحات التواصل الاجتماعي التي تهدف لتحقيق غاياتها الخاصة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعد ناصر مدرباً لحراس الانيق 7 SKY TV.

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