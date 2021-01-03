هيأة الحشد تنعى مدير مديرية العلاقات وزوجته اثناء تأديتهما الواجب

2021/01/03 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (بل احياء عند ربهم يرزقون)صدق الله العلي العظيمتزف هيئة الحشد الشعبي شهيدا الواجب مدير مديرية العلاقات العامة في الهيئة احمد عبد الوهاب أحمد الجابري وزوجته جراء حادث سير اليوم الاحد.وتعرض الشهيدان لحادث سير على طريق النجف – بغداد اثناء تاديتهما الواجب المكلفين به بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر.وزوجة الشهيد احمد الجابري هي شقيقة الشهيد محمد رضا الجابري مدير علاقات الحشد السابق الذي نال شرف الشهادة اثر الضربة الامريكية الغادرة التي استهدفت الشهيدين القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني العام الماضي.ونحن اذ نستذكر دور الشهيد وزوجته منذ تأسيس الحشد الشعبي ومأسسته، نؤكد ان ارتقاءهما بنفس يوم استشهاد السيد محمد رضا الجابري والشهيدين القائدين ما هو الا رسالة رسمها القدر بان شهداء هذا الدرب ماضون على نفس الطريق التي اختطها القادة حيث قهروا من خلالها تنظيمات الارهاب واجنداته.

هيئة الحشد الشعبي

#مديرية_الإعلام3 / 1 / 2021

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