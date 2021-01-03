نادي الطلبة ينفي تسمية مدرب أول للفريق.. ويتعاقد مع سعد ناصر لتدريب الحراس

2021/01/03 | 17:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

سمت الهيئة الادارية للنادي حارس مرمى الطلبة والمنتخب الوطني السابق سعد ناصر مدرباً لحراس مرمى الفريق خلفاً للكابتن عبد الكريم ناعم الذي اعتذر عن تكملة المشوار مع الفريق ، فيما نفت تسمية مدرب أول للفريق.

وذكرت الادارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" ناصر اتفق مع ادارة النادي على بنود العقد والذي سيستمر الى نهاية الموسم الحالي بشكل اولي لحين اتضاح الرؤيا للمدرب المقبل، والتحق مدرب الحراس بالتدريبات اليوم الاحد وقاد تدريبات الحراس رفقة المدربين ابراهيم عبد نادر وفريد مجيد".

وأضافت،" الادارة تنفي تسمية اي مدرب لقيادة الفريق الاول ولا زالت في طور مناقشة الاسماء لاختيار الانسب في الوقت الحالي وتؤكد على وسائل الاعلام ان تعتمد باخبارها على المكتب الاعلامي وهو المصدر الرسمي للنادي والابتعاد عن ما تتناقله بعض صفحات التواصل الاجتماعي من اخبار كاذبة و التي تهدف لتحقيق غاياتها الخاصة" .

يشار الى أن المدرب الاول للفريق أحمد خلف قد قدم إستقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة من الكرخ في الجولة الماضية.

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