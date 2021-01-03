الموقف الوبائي في العراق: بشائر جديدة.. وارتفاع مؤشر الشفاء

2021/01/03 | 17:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض حصيلة الإصابات مجددًا إلى أدنى مستوى منذ أشهر (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 597 ألف حالة.

سجل العراق 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 3 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 741 إصابة، و5 حالات وفاة فقط في أدنى حصيلة وبائية منذ حزيران/يونيو من العام الماضي.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1974 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 91%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 41 ألفًا و220 شخصًا، 156 منهم تحت العناية المركزة.

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