الموقف الوبائي في العراق: بشائر جديدة.. وارتفاع مؤشر الشفاء

الترا عراق - فريق التحرير
ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 597 ألف حالة.
سجل العراق 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 3 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 741 إصابة، و5 حالات وفاة فقط في أدنى حصيلة وبائية منذ حزيران/يونيو من العام الماضي.
وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1974 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 91%.
وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 41 ألفًا و220 شخصًا، 156 منهم تحت العناية المركزة.
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