2021/01/03 | 17:56 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار العربية

الأحد 3 يناير 2021 | 05:53 مساءً

| عدد القراءات : 5

أفادت مصادر محلية ، يوم الاحد، بإصابة امرأة وطفلها داخل مركز بلدة عين عيسى شمال شرق سوريا بقصف الفصائل الموالية لتركيا.

وقالت مصادر محلية من بلدة عين عيسى إنّ الفصائل الموالية لتركيا قصفت، ظهر اليوم، محيط البلدة ولواء 93 الواقع تحت سيطرة قوات الحكومة السورية".

وأوضحت المصادر، أن إحدى القذائف وقعت داخل مركز البلدة، ما أسفر عن إصابة امرأة وطفلها وحدوث أضرار مادية بمنازل المواطنين ، فضلاً عن انتشار حالة من الرعب والخوف بين المدنيين.

وأضافت لمصادر أنّ قوات النظام السوري المتواجدة في لواء 93 قد وصلتها تعزيزات عسكرية خلال اليومين الماضيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة امرأة وطفلها بقصف بلدة عين عيسى) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة امرأة وطفلها بقصف بلدة عين عيسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).