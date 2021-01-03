الانبار تستعد لإقامة أكبر حفل تأبيني لشهداء النصر

2021/01/03 | 17:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاحد، بأن القيادات الامنية تستعد لإقامة حفل تأبيني كبير يليق بشهداء النصر في مناطق شرق مدينة الفلوجة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “قيادة حشد شرق الانبار انهت كافة استعداداتها لإقامة حفل تأبيني كبير يليق بشهداء النصر في مبنى القيادة شرقي مدينة الفلوجة، يوم غدا بحضور قيادات امنية رفيعة المستوى وشخصيات عشائرية بمناسبة مرور عام على استشهاد المهندس وسليماني “.

وأضاف، أن “قيادة شرق الانبار للحشد الشعبي دعت القيادات الامنية وقادة الحشد العشائري وشخصيات عشائرية ودينية لحضور الحفل التأبيني الذي يبرز الدور الكبير الذي بذله الشهيد المهندس في مواجهة داعش”، مبينا ان “الاحتفالية تأتي بمناسبة مرور عام على استشهاد قادة النصر “.

يشار الى ان العديد من مدن الانبار شهدت تعليق صور للشهيد المهندس وسليماني استذكارا لمرور عام على حادثة استهداف شهداء النصر من قبل القوات الامريكية.



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