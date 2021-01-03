استشهاد مدير علاقات الحشد وزوجته بحادث سير على طريق النجف – بغداد

2021/01/03 | 17:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن استشهاد مدير علاقات الهيئة وزوجته بحادث سير على طريق النجف – بغداد.وقالت الهيئة في بيان، انها “تزف شهيد الواجب مدير مديرية العلاقات العامة في الهيئة احمد عبد الوهاب أحمد الجابري وزوجته جراء حادث سير اليوم الاحد”.وأضافت انه “تعرض الشهيدان لحادث سير على طريق النجف – […]

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