نيويورك تايمز: ترمب قد يوجه ضربة للمفاعل الإيراني بعد رفع التخصيب

2021/01/03 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

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حذر تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز من ضربة امريكية وشيكة تستهدف المفاعل النووي الإيراني بعد قرار البرلمان في طهران رفع التخصيب إلى عشرين بالمئة.

ووفقا للتقرير فأن رفع مستوى تخصيب الوقود بهذه النسبة هو الأعلى الذي وصلت إليه إيران قبل الاتفاق النووي وأنه لا يكفي لإنتاج قنبلة لكنه قريب جدا.

وأضاف التقرير أن اختيار القيام بهذا الإنتاج في منشأة “فوردو” هو الأغرب لان هذا المصنع تم بناؤه تحت جبل في قاعدة للحرس الثوري وهو محمي بشكل جيد، مشيرا إلى أن ضرب المفاعل بحاجة إلى قنابل خارقة للتحصينات.

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