أربيل تعتقل 16 شخصا من المعتدين على السياح

2021/01/03 | 18:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل، الأحد، اعتقال 16 متهما في الهجوم على بعض من السائحين أمام مجمع فاميلي مول ليلة رأس السنة الميلادية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، (3 كانون الثاني 2021)، أنه "في ليلة رأس السنة، وقع اعتداء امام مجمع فاميلي مول في مدينة أربيل العاصمة، وهاجم بعض الأشخاص بعض من السائحين وقاصدي هذا المكان، و ألحقوا أضرارا بعدد من الحافلات والسيارات".

وأضاف البيان، "لهذا قامت قوات الأمن والشرطة باعتقال 16 متهما وألقي القبض عليهم بموجب المادتين 477 و413 من قانون العقوبات".

وتابع، أنه "يمكن لأي شخص تعرض للأذى في هذه الواقعة زيارة مديرية شرطة محافظة أربيل لاتخاذ الإجراءات القانونية".

واختتم البيان بالقول أن "كل من يرتكب جريمة لن يفلت من القانون وسيواجه القانون بعزم قوات مديرية شرطة محافظة أربيل وغيرها من قوات الأمن في أربيل".

وفي (1 كانون الثاني 2021)، أعلنت السلطات الأمنية في أربيل، اعتقال 11 شخصا من المهاجمين على سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في المدينة.

وقالت محافظة أربيل في بيان انه "مع بالغ الأسف وبعيدا عن كل تقاليد الضيافة للمجتمع الكوردستاني، هاجم عدد من الشباب الليلة الماضية مجموعة من سيارات السياح القادمين من بغداد والمحافظات العراقية الأخرى لقضاء عطلة رأس السنة في أربيل".

وأضاف البيان، "وقد اتخذت الشرطة وقوات الأمن على الفور الإجراءات اللازمة واعتقلت 11 من المهاجمين الذين أحيلوا إلى القضاء".

وتابع، "وهنا نؤكد أننا لن نسمح لأي شخص أو أي طرف بزعزعة أمن واستقرار إقليم كوردستان وتشويه سمعة الإقليم المشهود له بكرم الضيافة، وأن أي شخص يرتكب مثل هذه الانتهاكات ستتم محاسبته قانونيا".

وشهدت محافظة اربيل الخميس الماضي، مشاجرات خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وأظهر تسجيل مصور تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي قيام البعض من الشباب في اربيل بالاعتداء على عدد من المركبات القادمة من بغداد والمحافظات العراقية الاخرى للاحتفال برأس السنة الميلادية في المحافظة.

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