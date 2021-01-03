تجمعات حاشدة لآلاف العراقيين ببغداد إحياء للذكرى الأولى لاغتيال قاسم سليماني

2021/01/03 | 18:05 - المصدر: فرانس 24

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تجمهر آلاف العراقيين من الرجال والنساء والأطفال الأحد بالقرب من مطار بغداد لإحياء الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.



وندد المتظاهرون بالولايات المتحدة وطالبوا بخروج القوات الأمريكية من البلاد.



جاء ذلك فيما يتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تحميل إيران مسؤولية قتل أي أمريكي في العراق.

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