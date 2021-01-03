العامري: سنكمل مسيرة الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة

2021/01/03 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري ان استقرار المنطقة مرهون باستقرار العراق الذي لا يستقر الا بخروج القوات الاجنبية من ارضه، وقال سنكمل مسيرة الجهاد وعلى الجميع الاستعداد للمقاومة.

واكد العامري في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ورفاقه ان قادة النصر كان لهم الدور الكبير في تجاوز الازمات التي عصفت بالعراق.

وقال العامري ان قائد فيلق القدس قاسم سليماني تجاوز كل مفاهيم العرقية والقومية في الدفاع عن الانسانية والمقدسات.

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