2021/01/03 | 18:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعادت اللبنانية ليليان شعيتو الوعي للمرة الأولى منذ أشهر، بعد غيبوبة دامت أشهرا نتيجة الإصابات التي تعرضت اليها في حادث الانفجار بمرفأ بيروت.

وكانت شعيتو البالغة من العمر ستة وعشرين عاما، قد تعرضت الى إصابات بليغة وكسور في الجمجمة، ونزيف داخلي، أدت الى دخولها في غيبوبة، بسبب سقوط واجهة زجاجية عليها اثناء وجودها في محل تجاري لحظة الانفجار الكبير الذي هز مرفأ العاصمة اللبنانية في الرابع من شهر آب من العام الماضي، في حين وصفت وسائل اعلام إفاقة شعيتو من غيبوبة دامت نحو خمسة أشهر، بأنها معجزة العام الجديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد غيبوبة دامت5 أشهر .. لبنانية أصيبت بتفجير مرفأ بيروت تستعيد وعيها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد غيبوبة دامت5 أشهر .. لبنانية أصيبت بتفجير مرفأ بيروت تستعيد وعيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).