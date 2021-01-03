التحالف يكشف عن حجم مساعداته للبيشمركة

2021/01/03 | 18:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الارهابي في العراق، عن تقديمه 850 مليون دولار لتمويل نفقات رواتب وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق منذ عام 2015.

وقال العقيد وين ماروتو المتحدث باسم التحالف خلال تصريح صحافي: انه تم تسليم 40 سيارة عسكرية خلال شهر كانون الاول 2020 لقوات بيشمركة كوردستان، مؤكدا ان مساعدات التحالف وتشمل "الغذاء والمحروقات، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية وقطع احتياطية ستتواصل في عام 2021.

واضاف: انه من المقرر، ان تقوم الولايات المتحدة، في 7 كانون الثاني الحالي، ومن خلال مراسيم خاصة، تسليم 50 شاحنة، و20 عجلة عسكرية، و12 سيارة إسعاف، و11 سيارة مصفحة، بتكلفة 12 مليون و700 ألف دولار، لوزارة البيشمركة في اقليم كوردستان.

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