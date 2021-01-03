مجلس النواب يعقد جلسة الموازنة الاسبوع المقبل

2021/01/03 | 18:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يجري مجلس النواب يوم السبت المقبل، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية لـ PUKmedia: انه لا توجد اي محاولات للاطراف السياسية حتى الان، لتمرير مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، مرجحا ان جلسة مجلس النواب المرتقبة بشأن مشروع قانون الموازنة المالية ستعقد يوم السبت 9 كانون الثاني 2021.

واضاف: ان حكومة اقليم كوردستان ملزمة، بحسب مشروع قانون الموازنة لعام 2021، بتسليم 250 الف برميل الى بغداد عبر شركة سومو، واعادة الايرادات النفطية وغير النفطية الى خزينة الدولة، مؤكدا ان عدم التزام حكومة الاقليم سيمنع بغداد من ارسال اي موازنة الى اربيل .

PUKmedia خاص

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