ثقل القدمين عند الاستيقاظ.. ما الأسباب؟

2021/01/03 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدث أن يشعر الإنسان من حين لآخر بثقل

القدمين بعد يوم متعب وشاق، لكن الإحساس

بهذا الشعور عند الاستيقاظ ليس بالأمر

العادي.

وقال موقع "ويب طب" إن عددا من الأسباب قد

تكون وراء ثقل القدمين عند الاستيقاظ،

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