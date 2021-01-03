الكعبي يدعو الحكومة لوضع ضمانات للسيطرة على غلاء المواد الغذائية

2021/01/03 | 18:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاحد، الحكومة إلى “وضع ضمانات كفيلة” بالسيطرة على “غلاء” أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، إن الأخير “التقى، اليوم، عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون ، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب”.ونقل البيان عن النائب الأول لرئيس البرلمان تأكيده خلال اللقاء، أن “مجلس النواب بدورته الحالية حريص تشريع كافة القوانين الضامنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتمنح الفرص الواسعة للكفاءات النزيهة بتمثيل الشارع العراقي”، مبيناً أن “هذه العملية لن تتم دون الاسراع في تشريع قانون المحكمة الاتحادية بغية اعطاء […]

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