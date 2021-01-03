الكعبي يدعو الحكومة لوضع “ضمانات كفيلة” بالسيطرة على “غلاء” المواد الغذائية

2021/01/03 | 18:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، اليوم الاحد، الحكومة إلى “وضع ضمانات كفيلة” بالسيطرة على “غلاء” أسعار السلع والمواد الغذائية في ظل رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي في بيان، إن الأخير “التقى، اليوم، عمار الحكيم رئيس تحالف عراقيون ، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب”.ونقل البيان […]

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