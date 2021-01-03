2021/01/03 | 18:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلنت الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة، تغيير تسمية الاتحاد الى “الاتحاد العراقي للسباحة والالعاب المائية”.

وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة، تقرر تغيير اسم الاتحاد الى الاتحاد العراقي للسباحة والالعاب المائية”.

واوضح ان “هذا القرار اتخذ خلال اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد لكون الاتحاد يرعى اربعة العاب هي(السباحة الاولمبية ، السباحة في المياه المفتوحة، الغطس الى الماء ، كرة الماء)”.

وتابع “تم مخاطبة الاتحادين الدولي والاسيوي للموافقة على هذا القرار ، وكذلك اعلام الجهات المعنية ذات العلاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية”.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق تسمية جديدة على اتحاد السباحة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق تسمية جديدة على اتحاد السباحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).