2021/01/03 | 18:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء تعلن تسليم الدعوات للشركات الصينية بشأن بناء ألف مدرسة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء تعلن تسليم الدعوات للشركات الصينية بشأن بناء ألف مدرسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).