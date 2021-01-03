2021/01/03 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، الاطاحة بتاجر مخدرات “خطير” في محافظة البصرة، مشيرة الى ضبطها 2 كيلوغرام من الكرستال بحوزته.وقال الجهاز في بيان ، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه ، إنه “ضمن الحملة الامنية التي تبناها جهاز الامن الوطني للحد من انتشار ظاهرة المخدرات وما قد تخلفه من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بأخطر تجار المخدرات جنوبي البلاد المركز الخبري الوطني.

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