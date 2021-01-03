تحذير عراقي من تكرار حادثة مطار بغداد- عاجل

2021/01/03 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر القيادي في تحالف الفتح، غضنفر البطيخ، الأحد، 03 كانون الثاني، 2021، من تكرار حادثة مطار بغداد الدولي واغتيال شخصيات عراقية بعد اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

وقال البطيخ فيي حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك مخاوف من تكرار حادثة مطار بغداد الدولي، ضد شخصيات عراقية قيادية جديدة، بسبب عدم محاسبة الجهات والشخصيات المتورطة الخارجية او الداخلية، بعملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

واضاف أن "الجهات العراقية المختصة الحكومية والقضائية، مطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق بشكل عاجل ومحاسبة كل من تورط بهذا الجريمة، والسكوت عنها يعني فتح الاجواء العراقية لتنفيذ هكذا عمليات في المستقبل القريب او البعيد".

وكان زعيم تحالف الفتح هادي العامري، دعا الخميس (31 كانون الأول 2020)، إلى تظاهرة في ذكرى حادثة شارع المطار التي اغتيل فيها نائب رئيس الحشد أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني اقيمت يوم أمس.

وقال العامري خلال حفل تأبيني في ذكرى اغتيال المهندس وسليماني، في قضاء المقدادية بديالى، إنه "على الجميع المشاركة الواسعة والفاعلة في تظاهرات يوم الثالث من شهر كانون الثاني وفاءً لدماء المهندس وسليماني"، مبيناً أنها "ستحدد مصير العراق".

وأضاف، أنه "بعد احداث الاول من تشرين الاول 2019، مر العراق بأزمة كبيرة وهذه الازمة كانت تستهدف ان يذهب العراق نحو الفوضى العارمة وكان هدفها تقسيم العراق".

وأضاف أنه "كان المخطط لهذه الفوضى ان يكون هناك اقتتال شيعي-شيعي"، لافتاً إلى أنه "أبناء الحركة الإسلامية والفصائل والكتل السياسية الإسلامية كان لديهم الوعي الكامل ولم ينجروا بهذا الاتجاه".

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