سلام الشمري يؤكد اهمية التشديد الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار

2021/01/03 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري اهمية التشديد الحكومي لمنع ضعاف النفوس من رفع الاسعار والتأثير على ذوي الدخل المحدود والعوائل الفقيرة.وقال في بيان صحفي ان : السيطرة على غلاء الاسعار مسؤولية الحكومة والجهات والمؤسسات الرقابية و المعنية الاخرى عبر وضع الضمانات اللازمة والكفيلة بالسيطرة على غلاء اسعار السلع والمواد الغذائية الذي حصل بعد ارتفاع اسعار صرف الدولار مما اثقل كاهل المواطن بشكل كبير . واضاف الشمري انه : لايمكن القبول باي حال من الأحوال بقيام بعض التجار وضعاف النفوس باحتكار المواد الغذائية وخاصة الاساسية منها ورفع سعرها بحجة رفع سعر الدولار مع العلم ان اغلب المواد موجودة لديهم ومنذ فترة طويلة.وشدد على اهمية الرقابة الحكومية على السوق وعدم تركه عرضة لاهواء البعض والإثراء الفاحش على حساب الغالبية من المواطنين./انتهى3

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