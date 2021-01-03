هيئة الحشد الشعبي : استشهاد مدير مديرية العلاقات وعقيلتـه اثناء تأديتهما الواجب

2021/01/03 | 18:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت هيئة الحشد الشعبي عن استشهاد مدير مديرية العلاقات العامة فيها احمد عبد الوهاب أحمد الجابري وعقيلته جراء حادث سير اليوم الاحد على طريق النجف – بغداد اثناء تأديتهما الواجب المكلفين به بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر.وزوجة الشهيد احمد الجابري ، هي شقيقة الشهيد محمد رضا الجابري مدير علاقات الحشد السابق الذي نال شرف الشهادة اثر الضربة الامريكية الغادرة التي استهدفت الشهيدين القائدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني العام الماضي.واشارت هيئة الحشد الشعبي ، الى دور الشهيد وزوجته منذ تأسيس الحشد الشعبي ومأسسته، مؤكدة ان " ارتقاءهما بنفس يوم استشهاد محمد رضا الجابري والشهيدين القائدين ، ما هو الا رسالة رسمها القدر بان شهداء هذا الدرب ماضون على نفس الطريق التي اختطها القادة حيث قهروا من خلالها تنظيمات الارهاب واجنداته"./انتهى5

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