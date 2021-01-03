الكعبي يؤكد للحكيم على ضرورة اقرار قانون الموازنة بوقت مبكر

2021/01/03 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاحد، على ضرورة اقرار قانون الموازنة بوقت مبكر، فيما اشار الى ان مجلس النواب حريص على تشريع القوانين الضامنة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة.وقال مكتب الكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، التقى، اليوم الاحد، …

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