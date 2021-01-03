شرطة البصرة تنفي اختطاف شقيق أحد المتظاهرين في المحافظة

2021/01/03 | 18:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة نفت مديرية شرطة محافظ البصرة، الأحد، اختطاف شقيق أحد المتظاهرين في المحافظة. وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الشاب تعرض إلى حادث مروري في جسر القبلة حيث كان يستقل دراجة نارية نوع (ستوتة) في مركز مدينة البصرة وأثناء حصول الحادث المروري المذكور قام بعض أفراد شرطة المرور بنقل …

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