القبض على أخطر تاجر مخدرات في البصرة

2021/01/03 | 18:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاحد، عن القاء القبض على تاجر مخدرات “خطير” في محافظة البصرة.وقال الجهاز في بيان، إنه “ضمن الحملة الامنية التي تبناها جهاز الامن الوطني للحد من انتشار ظاهرة المخدرات وما قد تخلفه من تداعيات سلبية تلقي بظلالها على الاوساط المجتمعية، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة البصرة بعد استحصال الموافقات القانونية وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من اعتقال احد اخطر تجار المواد المخدرة”.واضاف ان “المفارز ضبطت بالجرم المشهود اثناء محاولته المتاجرة بنحو 2 كغم من مادة الكرستال، قبل تهريبها الى خارج المحافظة”.وبين انه “تم تدوين اقوال المتهم اصولياً بعدما اعترف ببيع وشراء المواد […]

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