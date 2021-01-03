الثورة السورية والديالكتيك - محيي الدين محروس

2021/01/03 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محيي_الدين_محروس بدايةً للتحليل العلمي من الضروري التذكير ب: قوانين المادية الدياليكتيكية الثلاثة: قانون نفي النفي : الصراع أو التفاعل يؤدي للنفي …وخلق مادة جديدة أو مادتين جديدتين.



وحدة وصراع المتناقضات: المتناقضات تؤثر في بعضها، وتكون في وحدة واحدة.



مثال: العامل ومالك وسائل الانتاجالفلاح والإقطاعي صاحب الأرضتحول الكم إلى الكيف: التزايد التدريجي في التغيرات التي تلحق الكم، وا ......





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