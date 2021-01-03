2021/01/03 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ذياب_مهدي_محسن الى البروف الأديب العم عدنان الظاهر: الذي أستمتع بظلاله..



ويديه شراعا الظلال..



أيها المعشوق المتعالي..



أعصر تعبي خمرة لرضاك..



الى الشاعر الراوية حامد كعيد الجبوري: حيث أتماهى معه بالذكريات..



زجلاً وأملاً..



وأظل أنتظر الرايات الحمر، التي تبزغ من شمس الأنتظار..



الى جذوة الروح رفيقي محمد علي محيي الدين: لأنه صوت الحق، وقارئ ألمي..



الذي جعل التشاؤم وعاء لأرادة الحياة..



مرفوع القامة يمشي..



فثلثا الولد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلة ... الوردية ... وعباس غلآم رجل سماوي - ذياب مهدي محسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلة ... الوردية ... وعباس غلآم رجل سماوي - ذياب مهدي محسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).