أمانة مجلس الوزراء تسلم الدعوات بشأن بناء ألف مدرسة

2021/01/03 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نور الزيدي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسليم الدعوات للشركات الصينية بشأن توقيع العقد الخاص ببناء ألف مدرسة كمرحلة أولى ضمن الاتفاقية الصينية، فيما أشارت إلى إنشاء مصانع خاصة بالبنى التحتية الخاصة بالمشروع.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "الأمانة العامة، وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن التنسيق مع المحافظات لتخصيص قطع الأراضي التي ستنشأ عليها (1000) مدرسة كمرحلة أولية، من مجموع (7000) مدرسة، في عموم المحافظات، ضمن المشروع الوطني لبناء المدارس".

وأشار إلى "تسليم الدعوات للشركات الصينية من خلال الطرق الدبلوماسية، واستكمال الإجراءات الإدارية والفنية لتوقيع العقد معها".

وأكد أن "الحكومة العراقية جادة بالإسراع لانطلاق المشروع وتوقيع العقد مع الجانب الصيني، خلال الأسبوعين المقبلين، بعد المصادقة على اختيار العقد المناسب للتنفيذ، على وفق التصاميم التي وضعها المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".

وبين أن "المعايير التي ستتخذ في بناء المدارس، هي الكثافة السكانية والحاجة الفعلية لكل محافظة، وستكون من ضمن الأولويات معالجة المدارس التي تحتوي على دوام ازدواجي وثلاثي لفك الاختناقات".

وأوضح أنه "سيتم اختيار كل ثلاث محافظات متجاورة، ليتم إنشاء مصنع خاص بالبنى التحتية والمواد الاولية الخاصة، لتسهيل عملية إنشاء المدارس".

ولفت إلى أن "هنالك رغبة حقيقية من الجانب العراقي على فتح آفاق للتعاون مع شركة هواوي الصينية، لتدريب وتطوير مهارات الملاكات العراقية العاملة على برنامج الحوكمة الإلكترونية، والاتفاق على المباشرة بإقامة الدورات خلال أقرب وقت".

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