أمانة مجلس الوزراء: تسليم دعوات إلى شركات صينية لتنفيذ مشروع في العراق

2021/01/03 | 18:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، تسليم الدعوات للشركات الصينية بشأن توقيع العقد الخاص ببناء ألف مدرسة كمرحلة أولى ضمن الاتفاقية الصينية، فيما أشارت إلى إنشاء مصانع خاصة بالبنى التحتية الخاصة بالمشروع.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي، إن “الأمانة العامة، وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن […]

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