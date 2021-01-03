وباء فتاك جديد يقرع جرس الانذار في روسيا

2021/01/03 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت هيأة الرقابة الصحية الروسية، الأحد، أنها تتابع عن كثب الوضع في جمهورية كونغو الديمقراطية حيث وردت أنباء عن إمكانية بدء تفشي وباء فتاك جديد.

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