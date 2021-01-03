الحكيم والكعبي يبحثان الاستحقاق الانتخابي وتعديل قانون المحكمة الاتحادية

2021/01/03 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي الاستحقاق الانتخابي وتعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وأكد الحكيم خلال اللقاء أهمية الإسراع بتعديل قانون المحكمة الاتحادية لضمان شرعية الانتخابات المقبلة ومسألة الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أهمية حماية الطبقات الفقيرة في اي إجراء اقتصادي مع مكافحة الفساد وحماية المنتج المحلي ودعم القطاع الخاص.

وفيما يخص الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحد وعشرين أكد الجانبان أهمية الإسراع بإقرار الموازنة ومراعاة جميع فئات الشعب وضمان عدم وجود نفقات غير ضرورية في الموازنة.

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