الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد أمرائه

2021/01/03 | 18:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان مقتضب جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود".

PUKmedia وكالات

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