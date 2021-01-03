رحيل مراسل PUKmedia البيشمركة شهاب احمد في المانيا

2021/01/03 | 18:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافت المنية يوم الاحد، الكاتب والصحفي والبيشمركة العتيد "شهاب عثمان"، متأثرا باصابته بفايروس كورونا باحد مستشفيات المانيا.

الراحل شهاب عثمان، من المراسلين النشطاء لـ PUKmedia واعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، كان مواظبا، ودون انقطاع، على رفد الصحافة الكوردية باحدث الاخبار والنشاطات وخاصة للجالية الكوردية في المهجر، كبيشمركة عتيد لأيام نضال الجبل، معطاء، في خدمة اعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني تاركا بصمة بارزة.

يشار الى ان الراحل شهاب عثمان، هو شقيق شهيد القلم واعلام الاتحاد الوطني الكوردستاني، كريم عثمان الذي غُيب خلال احداث 31 آب 1996 باربيل .

PUKmedia خاص

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