نائب: موقف حكومة الكاظمي من الوجود الامريكي غير واضح

2021/01/03 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اعتبر النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، الاحد، ان موقف حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير واضح بشأن الوجود الامريكي في البلاد.

وقال المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة/ ، ان “موقف حكومة الكاظمي من التواجد الامريكي في البلاد لا يزال غير واضح”، لافتا الى ان “الحل الامثل لهذا الملف هو الغاء الاتفاقية الاسترتيجية مع امريكا”.

واضاف ان “جميع اللجان التحقيقية التي شكلت وصلت الى نتائج ولكن التأثير السياسي يشكل عقبة بوجه عدم اظهار النتائج”، مبينا ان “الحكومة عليها ان تدول قضية الوجود الامريكي في العراق”.

ووصفت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين الماضي، دور حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حادثة المطار واغتيال قادة النصر بانها ضعيفة وخجولة.



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