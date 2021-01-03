2021/01/03 | 18:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نعت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الاحد ، مدير مديرية العلاقات العامة في الهيئة احمد عبد الوهاب احمد الجابري وزوجته اللذان توفيا جراء حادث سير اثناء تأديتهما الواجب المكلفين به في النجف الاشرف بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد قادة النصر .وفي ما يلي نص بيان التعزية : بسم الله الرحمن الرحيم (بل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي تعزي بوفاة مدير العلاقات العامة وزوجته المركز الخبري الوطني.

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