هذا ما يخشاه العلماء عن كورونا المتحور.. أكثر انتشاراً والعين على الشباب

2021/01/03 | 18:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة بريطانية حديثة أن الطفرة

المتحورة من كورونا هي فعلًا أكثر عدوى

من الطفرات السابقة، على النحو الذي كان

يخشاه العلماء، وذلك وفق تقرير نشرته

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأكدت الدراسة التي قا

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