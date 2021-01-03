الكويت تعيد تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

2021/01/03 | 18:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ جددت الكويت تعليق الرحلات الجوية المباشرة مع بريطانيا اعتبارا من السادس من يناير، وذلك بعد إعلانها رفع الحظر عن هذه الرحلات أمس السبت.وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على “تويتر”: “بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى بريطانيا وذلك ابتداء من الأربعاء”.وأضافت: “الإجراء مؤقت وحتى […]

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