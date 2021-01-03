الكعبي يؤكد للحكيم على ضرورة اقرار قانون الموازنة بوقت مبكر

2021/01/03 | 18:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الاحد، على ضرورة اقرار قانون الموازنة بوقت مبكر، فيما اشار الى ان مجلس النواب حريص على تشريع القو...

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